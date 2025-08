Krever mer fra India før handelsavtale

USAs handelsrepresentant Jamieson Greer sier at det trengs «mer forhandlinger» med India for å komme i mål med en handelsavtale før 1. august.

– Jeg tror vi trenger flere forhandlinger med våre indiske venner for å se hvor ambisiøse de ønsker å være, sa Greer, i et intervju med CNBC mandag.

Han uttalte at India historisk har ført en politikk der beskyttelse av hjemmemarkedet har stått i sentrum, og at det derfor vil være et stort skifte å redusere handelshindringer.

– Det man må forstå med India, er at deres handelspolitikk i lang tid har bygget på å beskytte det innenlandske markedet. Det er slik de driver forretning, sa han.¨

India var blant de første som tok kontakt med Det hvite hus for å starte forhandlinger tidligere i år, men har i det siste inntatt en tøffere posisjon. Mye tyder på at håpet om en midlertidig avtale før fristen svinner, ifølge Bloomberg.

Indias handelsminister Piyush Goyal uttalte nylig at han fortsatt er optimistisk med tanke på å unngå de varslede tollsatsene på 26 prosent. Goyal avviste også at det skal vær uløste problemer mellom India og USA.

Greer ville ikke si hva som skjer dersom avtalen ikke er klar innen fristen.

India skal være villig til å gi nulltoll på varer som bildeler og legemidler, mens sensitive sektorer som landbruk og meieri fortsatt anses som ufravikelige, ifølge Bloomberg.