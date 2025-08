Rekordår: Økte bunnlinjen med 30 prosent

«Vi mener at aksjonærverdier først og fremst skapes ved å ikke ødelegge dem. Vi har ingen intensjoner om å kjøpe andre selskaper, eller å kvitte oss med noen av de vi eier.»

Det skriver Games Workshop i sin årsrapport for 2025, etter sitt beste regnskapsmessige år noensinne, hvor driftsinntektene steg til rekordhøye 618 millioner pund, tilsvarende 8,4 milliarder kroner.

Tallene ble først omtalt på X av Faruk Zdralovic, som driver podcasten StockUp.

Games Workshop designer og produserer miniatyrfigurer fra ulike fantasyunivers, blant annet med figurer fra J.R.R. Tolkiens Ringenes Herre-univers og Warhammer 40.000. Det blir bare mer og mer profitabelt, for siden 2021 har driftsresultatet steget over 70 prosent, fra 151 millioner pund til 261 millioner i 2025.

PROFITABELT: Figuren til karakteren Aragorn fra Ringenes Herre. Med miniatyrfigurene til Games Workshop kan spillerne blant annet male og spille med figurene. Foto: Games Workshop

Resultatet før skatt var på 263 millioner pund i 2025, opp fra 203 millioner i løpet av 2024. Etter en skatteregning på nesten 67 millioner pund, endte resultatet etter skatt på 196 millioner i 2025. Det er en oppgang på nesten 30 prosent fra resultatet etter skatt på 151 millioner i 2024.

Games Workshop (Mill. pund) 2025 2024 Driftsinntekter 617,5 525,7 Driftsresultat 261,3 201,8 Resultat før skatt 262,8 203 Resultat etter skatt 196,1 151,1

Med det overskuddet fortsetter selskapet å gi utbytter, hvor det etter 2025-tallene har besluttet å dele ut 171 millioner pund til eierne. Det tilsvarer 5,20 pund per aksje, om lag 7,80 norske kroner. De tre største eierne i selskapet er henholdsvis Baillie Gifford (med 8,4 prosent av aksjene), Fidelity (8 prosent) og BlackRock (6,1 prosent).

Games Workshop er børsnotert i London, og ble i 2025 tatt inn på FTSE 100-listen over de 100 selskapene i Storbritannia med høyest markedsverdi. Markedsverdien økte ytterligere etter at handelen tiltok på London-børsen, for Games Workshop-aksjen stiger 5,6 prosent.

Games Workshop opererer med avvikende regnskapsår, og perioden som rapporteres er de foregående 52 ukene opp til 1. juni i år.