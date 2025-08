Leverte godt over forventningene: Tjente 18,2 milliarder dollar i andre kvartal

Amazon var blant børskjempene som leverte sine resultater for andre kvartal etter børsslutt torsdag.

Handelsgiganten rapporterte om et resultat på 1,68 dollar pr. aksje for andre kvartal, opp fra 1,26 dollar samme periode ifjor. Det tilsvarer et nettoresultat på 14,5 milliarder dollar, sammenlignet med 13,5 milliarder dollar i andre kvartal 2024.

Omsetningen kom inn på 167,7 milliarder dollar, sammenlignet med 147,9 milliarder dollar i andre kvartal 2024, en økning på 13 prosent.

Analytikerkorpset ventet på forhånd en omsetning på 162,1 milliarder dollar og en justert inntjening pr. aksje på 1,32 dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.

Amazon har nå slått inntjeningsforventningene de siste ti kvartalene på rad.



Skytjeneste i fokus

Forventningene til Amazon sine kvartalstall var høye, særlig utviklingen i selskapets skytjeneste, AWS.

Analytikerne ventet at AWS opprettholdt samme veksttakt for andre kvartal, som i første kvartal, da segmentet økte med 17 prosent.

UBS-analytiker, Stephen Ju, beskriver Amazon som det selskapet blant «internett-gigantene» som har investert bredest i fremtiden, og mener det bare er et tidsspørsmål før AI-satsingen begynner å gi avkastning, skriver MarketWatch.

– Amazon-aksjen er trolig den mest «eksplosive» av dem alle. De har investert stort i netthandel, AWS, innhold/annonsering og Kuiper-satellitter, sa Ju.

AI er avgjørende

Investorer leter etter signaler om at Amazons store AI-investeringer faktisk begynner å gi resultater.

– Investorforventningene har bedret seg de siste ukene, men prognosene for lønnsomhet er fortsatt svake, ettersom investorene veier effekten av toller, valutasvingninger og økte utgifter knyttet til AI og Kuiper, sa Wedbush-analytiker, Scott Devitt, til Investor Business Daily.

Teknologigiganten planlegger å bruke rundt 100 milliarder dollar i kapitalutgifter fremover for å møte AI-relatert etterspørsel, og investorer følger nøye med på om det tallet oppjusteres.

Kursutvikling

Amazon har underprestert Nasdaq 100 så langt i år, men er opp 6,8 prosent så langt i år. Til sammenligning er Nasdaq opp 10,9 prosent i samme periode.