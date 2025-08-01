Mer enn doblet salgsinntektene

Salget av Nintendo Switch 2 har nådd 5,82 millioner enheter, melder selskapet i en oppdatering til investorene fredag.

Økte 132 prosent

Nintendo endte regnskapsmessig første kvartal med inntekter på 572,3 milliarder japanske yen, tilsvarende om lag 40 milliarder norske kroner, en økning på 132 prosent fra samme periode året før og et stykke over analytikernes forventninger på 474,8 milliarder.

Driftsresultatet endte på 56,9 milliarder yen, mot ventet 53,5 milliarder.

Nintendos videospillplattform-avdeling økte salgene med 142,5 prosent på årsbasis til 555,5 milliarder. Det skal hovedsakelig skyldes en høyere pris på Switch 2 enn den originale Switch.

Selv om inntektene ble en del bedre enn ventet, gjentar Nintendo guidingen for det avvikende regnskapsåret som slutter i mars 2026 på 1,9 billioner i inntekter og et driftsresultat på 320 milliarder yen.

Suksessen fra Switch 2 har sendt Nintendo-aksjen opp om lag 40 prosent siden årsskiftet. På de første fire dagene konsollen ble tilgjengelig, ble det solgt 3,5 millioner enheter. Nintendo estimerer å selge 15 millioner enheter i løpet av året, men analytikerne mener det er noe tilbakeholdent, og at salgene vil bli enda høyere.