«Heit reklame» hylles av Trump

De seneste ukene har alle snakket om jeansene til filmstjernen Sydney Sweeney, etter flere omdiskuterte American Eagle-kampanjer som har tatt internettet med storm. Mange hyller trekket, mens andre kaller den rasistisk og sexistisk.

Nå har selveste USAs president Donald Trump uttalt seg. Ikke overraskende er han en stor fan, spesielt ettersom Sweeney tilsynelatende er en registrert republikaner. Mandag hyller han kampanjen på sitt sosiale nettverk Truth Social.

«Sydney Sweeney, en republikaner, har den heiteste reklamen for tiden», skriver Trump.

«Jeansene flyr ut av hyllene. Go get ’em, Sydney!», fortsetter han.

Meldingen sender aksjene til American Eagle opp nesten 20 prosent mandag. ettermiddag.

Omdiskutert kampanje

Kleskjeden American Eagle publiserte for to uker siden sin høstkolleksjon frontet av den amerikanske skuespillerinnen, kjent fra «Euphoria», «White Lotus» og «Anyone but you». Kolleksjonen kalles «Sydney Sweeney Has Great (American Eagle) Jeans».

Det er spesielt flere de tilhørende reklamefilmene som har vært omdiskutert. Der viser Sweeney frem antrekkene mens hun snakker om viktigheten av gode jeans. Mange antyder dog at hun snakker om viktigheten av gode gener (genes), og mener videoene er diskriminerende og rasistiske.

Andre hyller reklamene for å spille på klassisk skjønnhet og et attraktivt utseende, som et stikk til Woke-bevegelsen.

Rammes av tariffene

Ved stengetid fredag var aksjen ned nesten 30 prosent for året, på tross av den midlertidige Sweeney-reisningen. Makroøkonomisk usikkerhet tilknyttet tariffer og lavere pengebruk har drevet nedgangen, ifølge CNBC.

Selskapet skrev ned 750 millioner verdt av varer tidligere i år, samtidig som årets guiding ble trukket. Det ventes en salgsnedgang på 5 prosent i andre kvartal.

Hvilken effekt Sweeney-kampanjen har på salgene, vil trolig vise seg i salgstall for de kommende ukene.

American Eagle Outfitters ble etablert i 1977 og holder til i Pittsburgh i Pennsylvania. Selskapet står bak merkenavn som Aerie, Unsubscribed og Todd Snyder.