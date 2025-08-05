Lavprisvarehuset Gekås i svenske Ullared satte ny rekord i juli, melder Dagens Industri.
Omsetningen i varehuset og fire tilknyttede restauranter var på 809 millioner svenske kroner, en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor.
Det gjør årets juli til varehusets beste julimåned noensinne.
Antallet besøkende passerte 600.000, og 91.000 overnattet ved Gekås' hotell, camping og hyttetilbud.
Ukerekord også
Videre trekkes uke 31 frem som tidenes beste uke for Gekås, med en omsetning på 206 millioner i varehuset, 22 prosent mer enn i fjor. Perioden strekker seg fra mandag 28. juli til søndag 3. august.
– At vi slår salgsrekorden for hele juli er et bevis på at Gekås Ullared fortsetter å være et feriemål som lokker veldig mange mennesker, sier daglig leder Patrik Levin i en melding.
Den rekordsterke uken i forrige uke ble avrundet med Gekås Sommarscen, der blant andre Marcus & Martinus opptrådte foran 6.100 besøkende.
Ullared er et tettsted i Falkenberg kommune. Lavprisvarehuset Gekås ble grunnlagt i 1963 og er blitt særlig kjent gjennom TV-serien «Ullared», en dokumentarserie som siden 2009 har fulgt både stamkunder og ansatte, inkludert det som med tiden er blitt en svært kjent duo i Morgan Karlsson og Ola-Conny Wallgren.