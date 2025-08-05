Lavprisvarehuset Gekås i svenske Ullared satte ny rekord i juli, melder Dagens Industri.

Omsetningen i varehuset og fire tilknyttede restauranter var på 809 millioner svenske kroner, en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor.

Det gjør årets juli til varehusets beste julimåned noensinne.

Antallet besøkende passerte 600.000, og 91.000 overnattet ved Gekås' hotell, camping og hyttetilbud.

Les også Sender 837 mill. ut av Norge Freia tømmer kassen etter salg av selskaper. Sjokoladesalget falt i fjor, men likevel økte inntektene på grunn av prishopp.

Ukerekord også

Videre trekkes uke 31 frem som tidenes beste uke for Gekås, med en omsetning på 206 millioner i varehuset, 22 prosent mer enn i fjor. Perioden strekker seg fra mandag 28. juli til søndag 3. august.

– At vi slår salgsrekorden for hele juli er et bevis på at Gekås Ullared fortsetter å være et feriemål som lokker veldig mange mennesker, sier daglig leder Patrik Levin i en melding.

600.000: Gekås Ullared hadde mer enn 600.000 besøkende i juli. Foto: Gekås Ullared

Den rekordsterke uken i forrige uke ble avrundet med Gekås Sommarscen, der blant andre Marcus & Martinus opptrådte foran 6.100 besøkende.

Les også «Heit reklame» hylles av Trump President Donald Trump er stor fan av Sydney Sweeneys nye reklame. Det sender aksjekursen til American Eagle i taket

Ullared er et tettsted i Falkenberg kommune. Lavprisvarehuset Gekås ble grunnlagt i 1963 og er blitt særlig kjent gjennom TV-serien «Ullared», en dokumentarserie som siden 2009 har fulgt både stamkunder og ansatte, inkludert det som med tiden er blitt en svært kjent duo i Morgan Karlsson og Ola-Conny Wallgren.