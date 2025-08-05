Rekordår for Louis Vuitton i Norge

Louis Vuittos butikk i Oslo sentrum solgte i fjor reiseartikler, smykker, klokker, konfeksjonsprodukter og andre luksusprodukter som aldri før.

Omsetningen i Louis Vuitton Norge økte med 32 prosent til 347,5 millioner kroner, og resultatet før skatt skjøt i været og landet på 93,4 millioner i fjor.

Styret foreslår at hele årsresultatet på 71,2 millioner utbetales som utbytte til eieren, franske Louis Vuitton Malletier.

Louis Vuitton har hatt butikk i Norge siden 2006. Butikken ble flyttet til et større lokale på to etasjer i Karl Johans gate i 2016. Louis Vuitton er kanskje mest kjent for sine vesker og bager dekorert med bokstavene LV. Lærvarer sto for 68 prosent av den norske butikkens omsetning i fjor.

Ifølge årsrapporten har selskapet tro på «fortsatt utvikling i det norske markedet».