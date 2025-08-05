Rekordår for Louis Vuitton i Norge

Louis Vuittos butikk i Oslo sentrum solgte i fjor reiseartikler, smykker, klokker, konfeksjonsprodukter og andre luksusprodukter som aldri før.
Omsetningen i Louis Vuitton Norge økte med 32 prosent til 347,5 millioner kroner, og resultatet før skatt skjøt i været og landet på 93,4 millioner i fjor.
Styret foreslår at hele årsresultatet på 71,2 millioner utbetales som utbytte til eieren, franske Louis Vuitton Malletier.
Louis Vuitton har hatt butikk i Norge siden 2006. Butikken ble flyttet til et større lokale på to etasjer i Karl Johans gate i 2016. Louis Vuitton er kanskje mest kjent for sine vesker og bager dekorert med bokstavene LV. Lærvarer sto for 68 prosent av den norske butikkens omsetning i fjor.
Ifølge årsrapporten har selskapet tro på «fortsatt utvikling i det norske markedet».
Louis Vuitton Norge
|(Mill. kr.)
|2024
|2023
|Driftsinntekter
|347,5
|263,8
|Driftsresultat
|90,1
|62
|Resultat før skatt
|93,4
|63,2
|Årsresultat
|71,2
|50,1