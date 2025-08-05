Det svenske baby- og barneklesmerket Polarn O. Pyret har besluttet å trekke seg ut av USA på grunn av toll, melder Wall Street Journal tirsdag.

Polarn O. Pyret har vært til stede på det amerikanske markedet siden 2009.

Jennifer Athanason, som eier Polarn O. Pyrets amerikanske virksomhet, sier til Wall Street Journal at hun og det svenske selskapet sammen har besluttet å stenge Polarn O. Pyret USA og stoppe alt salg på det amerikanske markedet innen utgangen av året.

Hun forklarer at virksomheten i år er blitt svekket av toll og svakere dollar, som gjør det dyrere å kjøpe inn varer fra det svenske morselskapet.

Les også Har aldri sett maken: – Lokker veldig mange mennesker Flere enn 600.000 tok turen til Gekås Ullared i juli. De la igjen rekordmye penger.

Får Kina-toll

Det meste av Polarn O. Pyrets yttertøy produseres i Kina, som betyr at varene tollegges som om de er kinesiske. Athanason opplyser at USA-virksomheten fikk tilsendt sin siste leveranse i april og at den ikke vil importere ytterligere varer.

Hun anslår at president Donald Trumps nye tollsatser har økt den amerikanske Polarn O. Pyret-virksomhetens kostnader med flere hundre tusen dollar.

Tollen må dessuten betales månedlig, gjerne før de importerte varene er solgt – en forretningsmodell hun beskriver som ikke lenger levedyktig.

Les også Rekordår for Louis Vuitton i Norge Louis Vuitton Norge kunne notere rekord både på topp- og bunnlinje i fjor.

Siden 1970-tallet har Polarn O. Pyret fokusert utelukkende på barneklær. Før dette formidlet selskapet også kondomer og medisinske artikler. I 2021 ble selskapet kjøpt opp av private equity-firmaet Procuritas for 330 millioner svenske kroner.

I Norge har Polarn O. Pyret i dag tre butikker i Oslo samt én i Stavanger og én i Trondheim. I begynnelsen av 2025 la selskapet ned fire butikker i Norge, ifølge HandelsWatch.