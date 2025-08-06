McDonald's-salget tok seg opp i andre kvartal. Globalt var salget opp 3,8 prosent i restauranter som har vært åpne i minst 13 måneder, en større vekst enn det analytikere hadde ventet, melder Bloomberg.

Internasjonale markeder ledet an i salgsveksten. I USA var salgsutviklingen noe bedre enn ventet, på 2,5 prosent, ettersom hver kunde la igjen mer penger enn tidligere.

De totale inntektene i andre kvartal var på 6,84 milliarder dollar, en økning på 5 prosent fra samme periode i fjor.

Fire trøblete kvartaler

Oppgangen kommer etter fire strake kvartalsperioder med salgsnedgang eller minimal vekst, blant annet påvirket av E. coli-utbrudd, Midtøsten-relaterte boikottkampanjer og usikkerhet blant forbrukerne som følge av president Donald Trumps tollkonflikter.

Diverse popkulturelle samarbeid og menykampanjer trekkes frem som årsaker til veksten i andre kvartal.

Blant annet har McDonald's lansert egne menyer basert på en ny Minecraft-film.

Børsoppgang

Burgergigantens inntjening i andre kvartal, ekskludert enkeltposter, kom inn på 3,19 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en vekst på 7 prosent, og var også bedre enn det analytikere hadde ventet, ifølge Bloomberg.

Nettoresultatet viser 2,25 milliarder dollar, en økning på 11 prosent fra andre kvartal i fjor.

I førhandelen i USA har McDonald's-aksjen steget 3,7 prosent på det meste. Så langt i år er burgeraksjen opp rundt 3 prosent, mens S&P 500 er opp 7,1 prosent siden nyttår.