NorgesGruppen kjøper Vitusapotek

NorgesGruppen bekrefter til VG at de har kjøpt Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier Vitusapotek og Ditt Apotek. Prislappen holdes imidlertid hemmelig.

– Det går vi ikke ut med, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Vitusapotek er Norges nest største apotekkjede med 332 utsalg og 3.000 ansatte. Sammen med Ditt Apotek utgjør de omtrent 33 prosent av apotekmarkedet i Norge.

Skal ikke samkjøres

Hollevik begrunner satsingen med at mat og legemidler er nært knyttet til folks hverdag.

– NorgesGruppen har lenge sett på et nytt forretningsbein innenfor helse. Mat og legemidler er nært knyttet for folk og folks livskvalitet. Når muligheten bød seg, har vi lært å kjenne et fantastisk selskap med god fagkompetanse innenfor dette området, sier Hollevik.

Spørsmålet om samlokalisering av apotek og dagligvarebutikker avvises:

– Vi skal drive apotekvirksomheten som en selvstendig forretning. Så tror vi at vi vil lære mye av selskapet vi har kjøpt, innenfor helseområdet og at vi kan tilføre noe gjennom vår kunnskap om varehandel og distribusjon – og vår kunnskap om den norske forbrukeren, sier han.