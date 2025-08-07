USAs tollinntekter: Forventer 550 milliarder i måneden

– Det ligger an til tollinntekter på 50 milliarder dollar i måneden etter hvert som høyere avgifter på import fra flere titalls land trer i kraft, sier USAs handelsminister Howard Lutnick i et intervju med Fox Business Network.

De nye tollavgiftene er en del av president Donald Trumps aggressive handelspolitikk. Ifølge Lutnick vil inntektene øke ytterligere hvis nye avgifter på halvledere, legemidler og andre varer trer i kraft.

Beløpet tilsvarer rundt 550 milliarder norske kroner i måneden, eller 6.600 milliarder kroner på årsbasis. Til sammenligning har Norges statsbudsjett for 2025 inntekter på rundt 2.250 milliarder kroner.

På spørsmål om fristen 12. august for å nå en tollavtale med Kina kunne forlenges, sier Lutnick at det er mulig.

– Jeg vil overlate til handelsteamet og presidenten å ta disse beslutningene. Men det virker sannsynlig med en forlengelse, og at det blir en avtale, sier den amerikanske handelsministeren.