Tilsynet om apotek-oppkjøp: – Har ikke hjemmel til å stanse det

Onsdag kveld bekreftet NorgesGruppen til VG at det har kjøpt Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier Vitusapotek og Ditt Apotek.

Konkurransetilsynet har ennå ikke mottatt formell melding om oppkjøpet, ifølge E24, men avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord bekrefter at saken vil bli grundig vurdert.

– Vi skal jo vurdere om konkurransen i ett eller flere markeder vil påvirkes som følge av oppkjøpet, sier Berrefjord.

Tilsynet har imidlertid ikke hjemmel til å stoppe oppkjøpet alene.

– Det har vi ikke hjemmel til å stanse. Men dersom konkurransen i et eller begge markedene blir begrenset på måter som kan skade forbrukerne, kan vi gripe inn. Hvis vi ikke klarer å etablere det som en sannsynlig hypotese, er det det vanskelig å finne noe grunnlag for inngrep, sier Berrefjord.

Hemmelig prislapp

Vitusapotek er Norges nest største apotekkjede med 332 utsalg og 3.000 ansatte. Sammen med Ditt Apotek utgjør de omtrent 33 prosent av apotekmarkedet i Norge.

«NorgesGruppen har lenge sett på et nytt forretningsbein innenfor helse. Mat og legemidler er nært knyttet for folk og folks livskvalitet. Når muligheten bød seg, har vi lært å kjenne et fantastisk selskap med god fagkompetanse innenfor dette området», sa konsernsjef Runar Hollevik.

Prislappen for oppkjøpet holdes imidlertid hemmelig.

«Det går vi ikke ut med», sa Hollevik.