Kina og USA ble i mai enige om en 90 dagers såkalt «våpenhvile» i handelskrigen, frem til tirsdag 12. august. Dagen før denne «våpenhvilen» løper ut oppfordrer USAs president Donald Trump Kina til å mangedoble sin import av amerikanske soyabønner.

«Våre fantastiske bønder produserer de mest robuste soyabønnene. Jeg håper at Kina raskt vil firedoble sine ordre av soyabønner. Dette er også en måte for Kina å redusere sitt handelsunderskudd med USA betydelig», skriver Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social.

«Vi kan levere raskt. Takk, president Xi», legger presidenten til.

Bøndene føler seg truet

Da «våpenhvilen» ble inngått, suspenderte Trump amerikanske tollsatser på 145 prosent på import fra Kina, mens Beijing gjorde det samme med sin gjengjeldelsestoll på 125 prosent.

Partene har siden møttes i både London og for å diskutere en forlengelse av våpenhvilen, og etter hvert møte har Trump uttrykt optimisme om muligheten for en handelsavtale – uten å være altfor raus med detaljene om innholdet i samtalene.

Financial Times trekker frem at amerikanske bønder, helt siden starten på denne andre fasen i handelskrigen, har fryktet de vil bli hardest rammet av den økte spenningen mellom USA og Kina.

KINA-MÅL: Amerikanske soyabønner. Foto: Bloomberg

Kinas gjengjeldelsestoll har vært rettet mot amerikanske landbruksprodukter som soyabønner og storfekjøtt, i det analytikere ifølge avisen hevder er et forsøk på å ramme Trumps politiske støttespillere i distriktene.

Soyabønner fra USA har i år blitt ilagt ytterligere 20 prosent toll på toppen av eksisterende tollsatser.

– Må løses før høsten

Kina importerer nå rundt 20 prosent av sine soyabønner fra USA. Volumene er omtrent halvparten av i 2016 før Trump innledet første fase av handelskrigen i sin første presidentperiode, men Kina kjøper likevel nesten halvparten av USAs eksport av soyabønner.