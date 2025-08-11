Kina og USA ble i mai enige om en 90 dagers såkalt «våpenhvile» i handelskrigen, frem til tirsdag 12. august. Dagen før denne «våpenhvilen» løper ut oppfordrer USAs president Donald Trump Kina til å mangedoble sin import av amerikanske soyabønner.
«Våre fantastiske bønder produserer de mest robuste soyabønnene. Jeg håper at Kina raskt vil firedoble sine ordre av soyabønner. Dette er også en måte for Kina å redusere sitt handelsunderskudd med USA betydelig», skriver Trump på sin sosiale medieplattform Truth Social.
«Vi kan levere raskt. Takk, president Xi», legger presidenten til.
Bøndene føler seg truet
Da «våpenhvilen» ble inngått, suspenderte Trump amerikanske tollsatser på 145 prosent på import fra Kina, mens Beijing gjorde det samme med sin gjengjeldelsestoll på 125 prosent.
Partene har siden møttes i både London og for å diskutere en forlengelse av våpenhvilen, og etter hvert møte har Trump uttrykt optimisme om muligheten for en handelsavtale – uten å være altfor raus med detaljene om innholdet i samtalene.
Financial Times trekker frem at amerikanske bønder, helt siden starten på denne andre fasen i handelskrigen, har fryktet de vil bli hardest rammet av den økte spenningen mellom USA og Kina.
Kinas gjengjeldelsestoll har vært rettet mot amerikanske landbruksprodukter som soyabønner og storfekjøtt, i det analytikere ifølge avisen hevder er et forsøk på å ramme Trumps politiske støttespillere i distriktene.
Soyabønner fra USA har i år blitt ilagt ytterligere 20 prosent toll på toppen av eksisterende tollsatser.
– Må løses før høsten
Kina importerer nå rundt 20 prosent av sine soyabønner fra USA. Volumene er omtrent halvparten av i 2016 før Trump innledet første fase av handelskrigen i sin første presidentperiode, men Kina kjøper likevel nesten halvparten av USAs eksport av soyabønner.
Tall fra det amerikanske landbruksdepartementet viser at kinesisk import av soyabønner fra USA gikk tilbake 39 prosent i volum i første halvår 2025 sammenlignet med samme periode i fjor.
– Kina vil kjøpe svært få amerikanske soyabønner på dette tollnivået. Hvis ikke tollproblemet løses innen høsten, vil det bli svært vanskelig for oss og bøndene, uttaler en ansatt hos en stor trader av amerikanske landbruks- og råvarer til Financial Times.
Tollen begynner å bite
Samtidig begynner Trumps aggressive tollregime nå å bite på amerikansk økonomi. Inflasjonen tar seg opp, og juni-tallene viste en kjerneinflasjon som holder seg godt over Federal Reserves mål på 2,0 prosent.
Videre er arbeidsmarkedet i ferd med å svekkes. Arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) viste en langt svakere sysselsetting enn ventet i juli, og ledigheten steg til 4,2 prosent.
Ifølge beregninger fra «The Budget Lab» ved Yale University, gjengitt av The Atlantic, står den amerikanske forbrukeren overfor en gjennomsnittlig effektiv tollsats på 18,3 prosent – den høyeste siden 1934. Anslaget er at prisøkningene vil koste hver husholdning i snitt 2.400 dollar i år.
Trump-administrasjonen satser på at de økte tollsatsene ikke vil drive opp inflasjonen, men generere store inntektsstrømmer som betydelig reduserer budsjettunderskuddet og utløser en oppblomstring i amerikansk industri og investeringsaktivitet.
Gatsby-sammenligning
«Hvis de har rett, vil Trump høste de politiske fordelene. Men vi mener administrasjonen tar fullstendig feil, og at dette vil bli smertelig åpenbart for vanlige amerikanere i månedene og årene som kommer», fortsetter tidsskriftet og sammenligner Trump med det aristokratiske ekteparet Tom og Daisy Buchanan, som i F. Scott Fitzgeralds roman «The Great Gatsby» personifiserer rikes moralske forfall.
«De ødela ting og skapninger og trakk seg så tilbake inn i pengene sine eller sin enorme likegyldighet, eller hva det nå var som holdt dem sammen, og lot andre rydde opp i rotet de hadde skapt», heter det i romanen.
The Atlantic hevder Trump «ødelegger ting i et omfang som nesten er utenkelig, og virker totalt upåvirket av de vanskelighetene og den utbredte lidelsen han etterlater seg.»
«Det vil være opp til andre å rydde opp i rotet han har skapt. Noe av skaden kan repareres over tid, mens noe vil være uopprettelig», heter det videre.