Aksjesuksess med Hermanrud og Tveitereid: Rikere på aksjer enn på klær

Petter og Marius Varner skapte et milliardeventyr av klesbutikken til faren, Frank Varner. Men nå skrubber alt annet enn Dressmann, mens pengeforvaltningen skyter i været, og gutta har mer penger i aksjer enn i klær.

Publisert 13. aug.
STORE I AKSJER: Marius (t.v.) og Petter Varner har utfordringer i klesvirksomheten, men har bygget seg veldig store i finansmarkedet, der to mann styrer forvaltning av 12–15 milliarder kroner. Foto: Thomas Bjørnflaten
Steinar Grini
Redaktør
