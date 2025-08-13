Aksjesuksess med Hermanrud og Tveitereid: Rikere på aksjer enn på klær
Petter og Marius Varner skapte et milliardeventyr av klesbutikken til faren, Frank Varner. Men nå skrubber alt annet enn Dressmann, mens pengeforvaltningen skyter i været, og gutta har mer penger i aksjer enn i klær.
STORE I AKSJER: Marius (t.v.) og Petter Varner har utfordringer i klesvirksomheten, men har bygget seg veldig store i finansmarkedet, der to mann styrer forvaltning av 12–15 milliarder kroner. Foto: Thomas Bjørnflaten