Salgsvekst for Carlsberg

Det danske bryggeriets omsetning endte på 45,9 milliarder danske kroner, tilsvarende drøyt 73 milliarder norske kroner.

Det er sammenlignet med 38,8 milliarder i samme periode i 2024, som var et godt år for ølprodusenten.

Ser man bort fra inntektene fra Britvic falt imidlertid salget med 0,3 prosent.

– Gruppa leverte solide resultater i et vanskelig halvår, med god utvikling i markedsandeler i alle tre regioner, særlig i Vest-Europa, drevet fram av godt salg av premium-øl, alkoholfrie drikker og mineralvann, sier Carlsberg-sjef Jacob Aarup-Andersen i en kommentar til resultatene.