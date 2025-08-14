Salgsvekst for Carlsberg

Carlsberg styrket salget i første halvår, viser resultater lagt fram torsdag. Mye tilskrives oppkjøp av den britiske leskedrikkprodusenten Britvic.

Publisert 14. aug.
CARLSBERG: Styrket salget i første halvår. Foto: NTB
NTB
Det danske bryggeriets omsetning endte på 45,9 milliarder danske kroner, tilsvarende drøyt 73 milliarder norske kroner.

Det er sammenlignet med 38,8 milliarder i samme periode i 2024, som var et godt år for ølprodusenten.

Ser man bort fra inntektene fra Britvic falt imidlertid salget med 0,3 prosent.

– Gruppa leverte solide resultater i et vanskelig halvår, med god utvikling i markedsandeler i alle tre regioner, særlig i Vest-Europa, drevet fram av godt salg av premium-øl, alkoholfrie drikker og mineralvann, sier Carlsberg-sjef Jacob Aarup-Andersen i en kommentar til resultatene.

