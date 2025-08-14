Stanser salget av abortpiller

Abortkampen i USA er knallhard, og abortmotstanderne gjør sitt for å fjerne tilgangen kvinner har til abort.

I en uttalelse begrunner Costco Wholesale salgsstoppen med at etterspørselen mot abortpillen Mifepriston, melder Bloomberg. Det skjer etter at Costco har stanset salget av pillen i sine 500 varehus.

Costco er en av de største varehusene i USA, som blant annet tilbyr dagligvarehandel, detaljhandel og apoteker. Rundt en tredjedel av amerikanere handler regelmessig på Costco.

Stansen har fått religiøse grupper og abortmotstandere til juble. En gruppe, som beskrives som «trosbaserte», har bedt Costco om å stanse salget av abortpillene.

Costco har ikke kommentert på hvorvidt abortmotstandere hadde noe å si for at abortpillene ble fjernet fra deres apoteker.

I den konservative gruppen av abortmotstandere inngår blant annet finansaktivistene i Aspire Investing, den konservative aktivistorganisasjonen Alliance Defending Freedom (ADF), samt andre mindre aktøerer fra stater som Ohio, Texas, Nevada og Utah.

«Det er en signifikant seier og noe vi håper å bygge på det neste året», sa en talsperson for ADF.

Han sa at de nå vil fokusere på utsalgene hos Walgreens Boots og CVS Health, som begge utsteder abortpillene i sine apoteker. Vell å merke i stater hvor det er lovlig.

I 2023 fjernet amerikanske helsemyndigheter noe av sikkerheten rundt utleveringen av Mifepriston. Fra at man tidligere personlig måtte møte opp hos legen for å få utlevert medisinen, kan man nå få den utlevert på apoteket.

Det mener abortmotstandere gjør abort mer tilgjengelig, og vil forhindre den muligheten. Ikke bare ved å presse butikkene, men også ved å drive lobbyvirksomhet mot lovmakerne om at sikkerheten rundt utleveringen må strammes opp.