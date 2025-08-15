– Årets juli går inn i historiebøkene som den sterkeste salgsmåneden Diplom-Is har hatt siden etableringen på Grünerløkka i 1930, sier administrerende direktør Patrick Forberg Brewer i Diplom-Is.

Royal Trippel, Krone-Is og Sandwich er de mest solgte iskremene.

– Iskrem og sommer er synonymt, så finværet i juli har selvsagt bidratt positivt på etterspørselen. Men bak rekorden ligger hardt arbeid, sterke produkter og et godt samarbeid med kunder og partnere over hele landet, sier Brewer.

2025 ligger an til å bli et av de beste årene for iskremprodusenten noensinne, på linje med 2018 og 2020.