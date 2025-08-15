Norge: Kjøper missiler og luftvern for nær 3 mrd.

Norge investerer tungt i luftvern og anskaffer både nye varmesøkende Sidewinder-missiler og moderne antidronesystemer. Totalt er kontraktene verdt over 2,7 milliarder kroner, sier forsvarsministeren i et intervju med VG. Tore O. Sandvik understreker at kjøpene er viktige for å sikre nasjonal trygghet i en tid der mange land ruster opp.

– Mange land ønsker å kjøpe våpen samtidig, og hele Europa er i ferd med å ruste opp, ifølge Tore O. Sandvik.

De nye antidronesystemene skal kunne stoppe droner på opptil 150 kilo, og er kjøpt gjennom en rammeavtale verdt inntil 938 millioner. Systemene skal leveres av britiske Operational Solutions Ltd. Leveransen er planlagt i løpet av 2026, og systemene skal beskytte norske baser og militære installasjoner.

– Vi har erfaring fra Ukraina med at droner endrer krigen. Det må vi ta lærdom av, ifølge Tore O. Sandvik.

Ifølge leverandøren vil systemet oppdage, identifisere og nøytralisere ubemannede luftfartøyer. Løsningen kombinerer kommando- og kontrollsystemer, sensorer og både kinetiske og ikke-kinetiske våpen.

Missiler for 1,8 mrd.

I tillegg har Norge inngått en avtale med amerikanske myndigheter om kjøp av Sidewinder-missiler for rundt 1,8 milliarder kroner. Missilene skal inngå i NASAMS-luftvernsystemet.

– Det hjelper veldig lite å kjøpe sånne systemer uten at du har ting å skyte med, ifølge Tore O. Sandvik.

Kjøpene er del av en større satsing på luftvern som følger den nye langtidsplanen for Forsvaret. Norge skal doble antallet mellom- og kortdistanse luftvernsystemer, og anskaffe to langtrekkende Patriot-systemer til en samlet kostnadsramme på rundt ti milliarder kroner.

– Flere stater står i kø for å ruste opp. Derfor er det veldig viktig at vi får disse kontraktene nå, slik at vi sikrer trygghet for Norge, ifølge Tore O. Sandvik.