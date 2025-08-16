Flere tyverier enn noensinne: Kundene får betalt for å tyste

Rundt 14 kroner i belønning for å varsle om tyveri. Det er den britiske supermarkedskjeden Icelands nye grep for å få bukt med stjelingen i butikkene.

Arbeidende styreleder i Iceland, Richard Walker, opplyser at kunder som varsler om pågående tyveri, vil motta 1 pund i kreditt på sitt Iceland-bonuskort, melder BBC News.

Iceland estimerer at tyverier koster kjeden rundt 20 millioner pund i året. Det tilsvarer rundt 275 millioner kroner. Ifølge Walker svekker dette selskapets evne til å redusere priser og investere i de ansattes lønninger.

Dessuten svekkes Icelands bunnlinje.

– Slå alarm

– Vi oppfordrer våre lojale kunder til å hjelpe med å slå alarm, og hvis de bidrar til å fange en butikktyv, vil vi fylle på bonuskortet deres til bruk i butikken, sier Walker.

Iceland presiserer overfor BBC at det ikke er et krav at butikktyvene blir tatt for at varslerne skal få belønningen sin. Det holder at hendelsen blir rapportert og bekreftet.

Videre poengteres det at Iceland ikke ønsker at kundene skal gripe inn direkte overfor tyvene, men heller melde ifra til nærmeste ansatt i butikken.

– Noen ser på dette som en offerløs forbrytelse, men det er det ikke. Det er en kostnad for virksomheten, for timene vi betaler våre kolleger, og det innebærer trusler og vold, sier Walker.

Rekordmange tyverier

Iceland-tiltaket kommer etter en kraftig økning i butikktyverier i England og Wales.

Ifølge det britiske statistikkbyrået Office for National Statistics registrerte politiet 530.643 tilfeller av butikktyveri mellom april i fjor og mars i år. Det utgjør en økning på 20 prosent fra tilsvarende periode ett år tidligere.

Det er også det høyeste antallet som hittil er registrert siden dagens målemetode ble tatt i bruk i 2002/03.