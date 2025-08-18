Oxford Street-løft gir investorboom

Etter pandemien har Londons travleste shoppingområde, West End, fått et kraftig oppsving. Ifølge Savills kan det samlede investeringsvolumet i detaljhandelseiendom passere 2 milliarder pund i år – det høyeste siden 2018, skriver Bloomberg.

Bare i første halvår ble det inngått avtaler for 1,6 milliarder pund, en økning på 130 prosent fra samme periode i fjor.

– Vi ser en markant økning i investorinteressen for butikklokaler i sentrum, særlig i West End, sier Charlie Stoneham, investeringsdirektør i Savills.

Bilfritt sentrum

West End, og særlig Oxford Street, ble hardt rammet under pandemien da både turister og handlende uteble. Men nå fylles butikkene opp igjen, leieprisene stiger og investorene vender tilbake.

Ifølge Bloomberg er byens planer om å gjøre Oxford Street bilfri et viktig bidrag for den økte interessen. Ordfører Sadiq Khan har lagt frem et forslag om å stenge veien for trafikk, og etter en offentlig høring i juni viste hele 70 prosent av innbyggerne seg positive til fornyelsesplanene.

Ifølge Savills direktør for kommersiell forskning, Marie Hickey, har planene om bilfritt sentrum allerede gitt eiendomsmarkedet et løft.

Venter store handler

En av de siste transaksjonene er Royal London Asset Managements salg av 149–151 Oxford Street til en anonym kjøper for 63 millioner pund. Bygget rommer både butikker, kontorer og leiligheter.

Det er den første eiendomshandelen som eierbrukseiendom på Oxford Street siden Ikea-eide Ingka Investments kjøpte Topshops tidligere flaggskipsbutikk i 2021 for 378 millioner pund. Ikea åpnet sin nye butikk der i april i år, ifølge Bloomberg.

Savills peker på lange leiekontrakter, lave investeringskostnader og gunstigere lånebetingelser som viktige årsaker til den sterke etterspørselen.

Totalt økte investeringene i detaljhandelseiendom i West End med 19 prosent i første halvår, til nærmere 500 millioner pund. Flere store kjøp er ventet å lande i løpet av andre halvår.