Må deale med 39 prosent toll fra Trump i USA: Hele den sveitsiske klokkeindustrien, som omfatter kjente merker som Rolex, Omega, Patek Philippe og Breitling, ble sjokket av den nye tollen som ble iverksatt i starten av august. Rolex er en av merkene som antas å tåle det best, med fortsatt høy etterspørsel og lange ventelister på de mest populære modellene. Foto: Getty Images/Andrew Lichtenstein

