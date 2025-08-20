Trump-krise for sveitsiske klokker: – Et mareritt

USA var et av svært få positive markeder for luksusklokker, som ellers opplever utfordrende tider. Nå varsles høyere priser og lavere etterspørsel.

Må deale med 39 prosent toll fra Trump i USA: Hele den sveitsiske klokkeindustrien, som omfatter kjente merker som Rolex, Omega, Patek Philippe og Breitling, ble sjokket av den nye tollen som ble iverksatt i starten av august. Rolex er en av merkene som antas å tåle det best, med fortsatt høy etterspørsel og lange ventelister på de mest populære modellene. Foto: Getty Images/Andrew Lichtenstein
