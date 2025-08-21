Tapte penger i andre kvartal

Saken oppdateres

Inntektene i kvartalet endte på rekordhøye 856,4 millioner kroner, opp 7,3 prosent fra samme periode i fjor. Det var i tråd med Bloomberg-konsensus, som lå på 857,5 millioner.

Sammenlignbare inntekter (like-for-like) økte med 4,6 prosent, ned fra 9,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet kom inn på 33,5 millioner kroner – hele 43 prosent under konsensusestimatet på Bloomberg.

Justert for nedskrivinger var ebit på 59 millioner, mot ventet 51 millioner, ifølge Arctic Securities.

Driftskostnadene økte med 13,7 prosent. Selskapet peker på lageromlegging, valutabevegelser og økte fraktkostnader som forklaring.

KID (Mill. NOK) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 856,4 797,8 Driftsresultat 33,5 83,3 Resultat før skatt −4,0 59,3 Resultat etter skatt −2,7 48,4



Lagerovergangen skal ha påvirket resultatet med om lag 9 millioner kroner. Det ble i tillegg bokført nedskrivninger på 25 millioner kroner, mens valutarelaterte finanskostnader beløp seg til 8,8 millioner.

Bruttomarginen falt med 0,9 prosentpoeng til 62,3 prosent.

EBITDA falt med 12,4 millioner kroner til 189,1 millioner.

«Kid Group leverte rekordhøye inntekter på 856,4 millioner kroner i andre kvartal 2025, hovedsakelig drevet av sterk utvikling i Kid Interior. Driftskostnadene ble påvirket av lagerovergangen og betydelige valutaeffekter. Det nye felleslageret ble tatt i bruk i løpet av kvartalet og representerer et viktig fundament for Kid Groups videre ekspansjon,» sier konsernsjef Marianne Fulford.