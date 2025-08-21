Konkurransetilsynet ila i august i fjor de tre gigantene i norsk dagligvarebransje 4,9 milliarder kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven. Saken ble klaget inn for nemnda, som kom med sin avgjørelse torsdag morgen – nøyaktig ett år senere:

– Konkurranseklagenemnda har, i likhet med Konkurransetilsynet, funnet at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 samarbeidet ulovlig fra 2011 til 2018 om prisinnhenting ved bruk av prisjegere, heter det i en pressemelding fra nemnda.

I avgjørelsen påpekes det at priskutt rett og slett ble mindre fristende på grunn av prisjakten, mens prisøkninger ble mer fristende. Samlet ga dette ifølge nemnda et press mot et høyere prisnivå.

– At konkurrenter sjekker hverandres priser, er verken unaturlig eller ulovlig. Denne saken handler imidlertid ikke om prisinnhenting i seg selv, men om samarbeid om prisinnhenting, heter det videre.

– Til retten

De tre aktørene mener prisjegerne tvert imot har ført til større konkurranse mellom kjedene, ikke mindre. De har for lengst varslet at de vil ta saken inn for rettsapparatet, helt til Høyesterett om nødvendig.

– Vi står fortsatt på det vi har sagt hele tiden: Vi mener saken burde vært lagt bort i sin helhet tidligere. Vi mener Konkurranseklagenemnda tar feil, og vi har allerede besluttet å anke dette videre i rettssystemet, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Coop Norge sier de skal gå grundig gjennom nemndas begrunnelse, men at beslutningen uansett skal ankes inn for lagmannsretten. Leder for næringspolitikk Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail bekrefter at de også anker.