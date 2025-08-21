Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 må betale milliardgebyr i den såkalte prisjegersaken, bekrefter Konkurranseklagenemnda torsdag.

«Konkurranseklagenemnda er enig med Konkurransetilsynet i at Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har brutt konkurranseloven ved å samarbeide om å gi hverandre omfattende tilgang til prisinformasjon gjennom såkalte prisjegere. Konkurranseklagenemnda opprettholder dermed tilsynets vedtak», heter det.

I fjor ga tilsynet 4,9 milliarder kroner til selskapene i overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven. Dagligvarekjedene er anklaget for at deres prisjegersamarbeid hadde klart konkurransehemmende virkning.

Anker

Norgesgruppen skriver i en oppdatering at selskapet er uenig i avgjørelsen, og har derfor besluttet å anke saken inn for lagmannsretten.

– Vi står fortsatt på det vi har sagt hele tiden: Vi mener saken burde vært lagt bort i sin helhet tidligere. Vi mener Konkurranseklagenemnda tar feil, og vi vil derfor anke dette videre, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Norgesgruppen mener at det å følge med på konkurrenters priser er en normal og lovlig del av konkurransen i dagligvaremarkedet, skriver selskapet.

«Det gjøres uavhengig av samarbeid om tilgang til lokaler. Innsikt i markedspriser gir tøffere konkurranse og lavere priser for forbrukerne, og saken har derfor prinsipiell betydning for hele handelsnæringen».

Coop Norge skriver på sin side at selskapet er skuffet over at Konkurranseklagenemnda fatter vedtak om brudd på konkurranseloven i prisjegersaken. Beslutningen vil ankes.

– Vi fastholder at vi ikke har gjort noe ulovlig eller deltatt i et ulovlig samarbeid slik myndighetene hevder, sier Ingvill Størksen, direktør politikk og myndighetskontakt i Coop Norge.

Milliardboten

Konkurransetilsynet varslet først i desember 2020 at de ville ilegge de tre store aktørene gebyrer på til sammen 21 milliarder kroner etter en razzia i 2018 på grunn av mistanke om at partenes avtale om å gi tilgang for konkurrentenes prisjegere kunne utgjøre ulovlig samarbeid.

I fjor ble det kjent at gebyrene ville bli kraftig redusert fordi den mest alvorlige anklagen om prissamarbeid ble droppet.