Forbrukertilsynet: Har mottatt 300 klager på dagligvarebransjen

– Vi har startet med å gå igjennom tips og klager vi har fått. Det er snakk om rundt 300 klager på dagligvarebransjen, sier tilsynets underdirektør Marit Evensen til Nettavisen.

Ifølge henne er dette et stort antall klager. Støre-regjeringen har bedt Forbrukertilsynet gå gjennom de store dagligvarekjedenes reklamer, priskampanjer og kundeklubber, for å finne ut om det gjør det vanskeligere for forbrukerne å orientere seg – og om det foregår lovbrudd.

– Vi kommer til å sette inn godt med ressurser på dette. Hvor mye vil avhenge av utredningene vi foretar nå i høst, og funnene vi gjør, forteller Evensen.

Nettavisen skriver at en av 300 klagene kommer fra Forbrukerrådet, som nevner Meny, Rema 1000 og Coop. I klagen hevdes det at kjedene bryter med prisopplysningsforskriften siden de ikke oppgir førpris når de reklamerer med bonus-tilbud.