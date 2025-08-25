Regjeringen med enda flere tiltak på dagligvare

– Det viktigste nå er å få oversikt over hvorfor prisen stiger mer på dagligvarer enn prisene for øvrig, og her spriker jo selvfølgelig svarene, sier Myrseth til NTB.

Mandag hadde hun flere dagligvareaktører inne på teppet, og krevde blant annet svar på hvorfor prisene på mat steg med 4,4 prosent fra juni til juli i år.

– Vi har lagt fram både lovforslag, og vi har flere ting ute på høring. Vi kommer til å fortsette med ulike tiltak, men det er viktig å gjøre riktige tiltak, ikke bare gjøre tiltak for tiltaket sin del, sier Myrseth.

Peker på grossistleddet

Næringsministeren møtte Coop, Norgesgruppen, Reitan Retail og Oda, samt leverandørene Nortura og Orkla, hver for seg i løpet av mandag formiddag. Etterpå møtte hun pressen og gjentok da flere ganger at hun ikke ønsker noen pekelek om hvem som har ansvaret.

Likevel peker Myrseth selv litt i en bestemt retning, nemlig mot grossistleddet – altså mellomleddet mellom produsentene og butikkene.

– Her må alle ta en del av ansvaret. Men det vi ser, er at vi må gjøre enda mer når det kommer til grossistleddet, hvor makten er ganske så konsentrert på de tre aktørene, sier næringsministeren.

Kontrolleres av kjedene

I dag går mesteparten av dagligvarene gjennom tre grossistselskaper som de tre store dagligvarekjedene selv eier.

– Vi har jo hatt et notat ute på høring om loven om god handelsskikk, som skal være med på å regulere forhandlingene mellom aktørene. Der har vi bedt om innspill på nettopp grossistleddet. Det er helt nødvendig for nye aktører som vil inn på markedet å få tak i varer, sier hun.