Regjeringen med enda flere tiltak på dagligvare

– Det viktigste nå er å få oversikt over hvorfor prisen stiger mer på dagligvarer enn prisene for øvrig, og her spriker jo selvfølgelig svarene, sier Myrseth til NTB.
Mandag hadde hun flere dagligvareaktører inne på teppet, og krevde blant annet svar på hvorfor prisene på mat steg med 4,4 prosent fra juni til juli i år.
– Vi har lagt fram både lovforslag, og vi har flere ting ute på høring. Vi kommer til å fortsette med ulike tiltak, men det er viktig å gjøre riktige tiltak, ikke bare gjøre tiltak for tiltaket sin del, sier Myrseth.
Peker på grossistleddet
Næringsministeren møtte Coop, Norgesgruppen, Reitan Retail og Oda, samt leverandørene Nortura og Orkla, hver for seg i løpet av mandag formiddag. Etterpå møtte hun pressen og gjentok da flere ganger at hun ikke ønsker noen pekelek om hvem som har ansvaret.
Likevel peker Myrseth selv litt i en bestemt retning, nemlig mot grossistleddet – altså mellomleddet mellom produsentene og butikkene.
– Her må alle ta en del av ansvaret. Men det vi ser, er at vi må gjøre enda mer når det kommer til grossistleddet, hvor makten er ganske så konsentrert på de tre aktørene, sier næringsministeren.
Kontrolleres av kjedene
I dag går mesteparten av dagligvarene gjennom tre grossistselskaper som de tre store dagligvarekjedene selv eier.
– Vi har jo hatt et notat ute på høring om loven om god handelsskikk, som skal være med på å regulere forhandlingene mellom aktørene. Der har vi bedt om innspill på nettopp grossistleddet. Det er helt nødvendig for nye aktører som vil inn på markedet å få tak i varer, sier hun.
– Du kan jo ikke drive butikk uten å ha varer. Så dette er helt åpenbart tiltak som vi er nødt til å komme med, sier Myrseth.
Flere grep
Under partilederdebatten på TV 2 i forrige uke, stilte alle partilederne seg på ja-siden bak påstanden om at dagligvarekjedene har for mye makt. Myrseth avviser at politikerne har spilt fallitt overfor de mektige dagligvarekjedene.
Hun ramser opp flere grep regjeringen har tatt:
– Vi har fjernet etableringshindrene når det kommer til ulike lokaler man kan etablere seg i, som er kjempeviktig for nye aktører for å komme seg inn. Vi har gitt økte bevilgninger til konkurransetilsynet. Vi har også nye lovforslag ute med tanke på forhandlinger mellom de ulike leddene.
Hun peker også på at konkurransetilsynet har fått nye verktøy, gjennom såkalt markedsetterforskning.
– Det betyr at de kan gå inn på et tidligere tidspunkt der de ser at det er dårlig og usikker konkurranse, forklarer hun.
– Vi er på ingen måte ferdige. Dette må være et kontinuerlig trykk. Og da må det også være politisk vilje til å gjøre noe med maktkonsentrasjonen for å få opp konkurransen.
Rødt krever muskelbruk
Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener at regjeringen må gjøre enda mer.
– Mens regjeringen bruker pekefingeren mener Rødt det er på høy tid å bruke musklene. For å rette opp i dagligvaremarkedet må vi tilrettelegge for at flere aktører kan komme inn på banen for å utfordre de etablerte kjedene. Vi stilte 40 forslag i vår som gikk ut på nettopp dette, men regjeringen stemte ned alle, skriver Martinussen i en epost.
– Norsk dagligvare styres av tre aktører som har full kontroll over maten vår fra jord til bord. Det er krystallklart at dette går på bekostning av de som produserer maten og vi som handler den.
