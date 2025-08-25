Aksjebyks etter oppkjøpsrykter

Etter å ha mistet rundt halve markedsverdien siden november skal Pinault-familien nå vurdere et mulig salg av Puma, ifølge Bloomberg.

Pinault-familien eier 29 prosent av Puma gjennom sitt investeringsselskap Artémis. Nå skal familien ha engasjert rådgivere før et mulig salg av deres Puma-aksjer.

Blant annet skal familien ha forhørt seg med Anta Sports Products og Li Ning om deres mulige interesse for å kjøpe Puma. Ikke navngitte statlige fond fra Midtøsten skal også ha blitt kontaktet.

På mandag steg Puma-aksjen 16 prosent etter nyheten.

Siden toppen på nesten 47,50 euro per aksje i november i fjor, har aksjen falt til under 19 euro ved stenging på fredag. På mandag hentet den seg inn til 21,70 euro per aksje.

Blant forklaringene på verdifallet er lav etterspørsel etter sportsutstyr og usikkerhet rundt Donald Trumps toller. Forrige måned kom også Puma med resultatvarsel da det la frem kvartalstallene.

Det er imidlertid ennå ikke sikkert at salget vil finne sted, ifølge Bloombergs kilder.