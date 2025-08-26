Truer Kina med 200 prosent toll

Den amerikanske presidenten møtte Sør-Koreas president Lee Jae Myung i Det hvite hus mandag kveld, og møtte journalister etter møtet. Der svarte han på spørsmål om importen av sjeldne jordmagneter fra Kina, og om handelskrigen kan påvirke den.

«De må gi oss magneter. Hvis de ikke gir oss magneter, må vi ilegge dem 200 prosent toll eller noe slikt,» svarte Trump ifølge CNBC.

«Jordmagneter» bestående av sjeldne metaller som for eksempel neodym, praseodym, samarium eller dysprosium, har unike elektroniske egenskaper som gir dem svært sterke magnetiske felt sammenlignet med vanlige magneter.

De vanligste er Neodum-magneter og Samarium-kobolt-magneter. Ettersom de er svært sterke til tross for liten størrelse, er de nesten uunnværlige i moderne teknologi som småelektronikk, elbiler, vindmøller og mye annet.

Kina dominerer imidlertid markedet med om lag 90 prosent av verdens produksjon, samt raffineringen av metallene som brukes. USA, EU og andre land er derfor svært avhengig av importen fra Kina.

Det skal også nevnes at Norge har forekomster av sjeldne jordarter ved Fensfeltet i Telemark.

Les også Håper mineraler kan bli Norges nye oljeeventyr Sjeldne jordarter kan utvikle seg til en gullgruve for Norge. Nå ønsker både Senterpartiet og Arbeiderpartiet å sikre nasjonal kontroll over mineralutvinningen gjennom et statlig selskap.

Truer med flydelmangel

Trump truet også med nye restriksjoner på flydeler:

«200 av deres fly kunne ikke fly fordi vi med vilje ikke ga dem Boeing-deler, ettersom de ikke ga oss magneter», sa Trump og viste til tidligere i handelskrigen.

Den amerikanske flykjempen Boeing er i sluttfasen av diskusjonene med Kina om en gigantavtale for salg av inntil 500 fly. Partene fullfører nå detaljene om flymodeller, typer og leveringsplaner.

– Bløffer

Henry Wang, grunnlegger og president for tenketanken Center for China & Globalization i Beijing, kommenterte til CNBC at Trump bløffer for å komme nærmere en handelsavtale med Kina.

«Han bløffer. Han snakker alltid stort om toll eller mulige straffetiltak, men vi bør ikke bli fanget i retorikken», skal han ha sagt, og la til at den virkelige testen bør være begge parters innsats i å gjennomføre avtalene.

USA og Kina inngikk i juni en våpenhvile i handelskrigen der de ble enige om lettelser i kontrollene på kinesisk eksport av sjeldne jordarter, samt en nedtrapping av enkelte amerikanske teknologirestriksjoner på leveranser til Kina. De ble også enige om å redusere tollsatser på hverandres varer til rundt henholdsvis 55 og 32 prosent. Den midlertidige våpenhvilen utløper i midten av november.

Møtes i Washington

En kinesisk handelsforhandler skal reise til Washington DC denne uken for å starte dialog med USA, skriver Wall Street Journal med henvisning til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken.

Li Chenggang, den næreste assistenten til Beijings hovedforhandler He Lifeng, skal ifølge avisen møte nestlederne til den amerikanske handelsrepresentanten Jamieson Greer og personer i finansdepartementet senere denne uken, opplyser kildene. Li skal etter planen også møte representanter for det amerikanske næringslivet.