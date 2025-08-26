Endelig klar for børs: Kan prises til 140 mrd.

Det svenske fintech-selskapet Klarna vil gjenoppta sine planer om en børsnotering i USA neste måned, rapporterer Reuters tirsdag, med henvisning til kilder.

Etter flere år med spekulasjoner søkte Klarna i april i år om en børsnotering. Planene ble imidlertid satt på pause etter at USAs president Donald Trumps omfattende tollpakke rystet globale markeder. Klarte vurderte også å gå på børs i 2021, men valgte å la være.

Børsnoteringen kan verdsette Klarna til mellom 13 og 14 milliarder dollar, eller rundt 130 til 140 milliarder kroner, ifølge kildene.

Det vil i så fall være et kraftig fall fra verdsettelsen på nær 50 milliarder dollar Klarna siktet mot i 2021, og lavere enn 15 milliarder dollar tidligere i år.

Vil hente 1 milliard dollar

Klarna ønsker å hente nærmere 1 milliard dollar fra børsnoteringen. Aksjene som selges i tilbudet kan prises til mellom 34 og 36 dollar pr. aksje allerede denne uken, ifølge en av kildene.

I andre kvartal hadde Klarna en omsetning på 823 millioner dollar, opp fra 682 millioner dollar året før. Driftsresultatet ble minus 46 millioner dollar. I første halvår av 2025 endte driftsresultatet på minus 136 millioner dollar.

– Nå som Klarna feirer 20 år, når vi milepæler jeg en gang bare drømte om; 823 millioner dollar i omsetning, 111 millioner aktive brukere, 790.000 selgere og 1 million dollar i omsetning pr. ansatt, kommenterte administrerende direktør og medgründer Sebastian Siemiatkowski i forbindelse med kvartalsrapporten.