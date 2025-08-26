Ellos Group melder om driftsinntekter på 800,9 millioner svenske kroner og et justert EBITA på 41,7 millioner i andre kvartal 2025 som ble avsluttet 30. juni.

Konsernsjefen Hans Ohlsson i Ellos Holding er spesielt godt fornøyd med utviklingen innen e-handel og egne merkevarer, men at det også var en positiv utvikling innen interiør.

Fakta om Ellos Group I september i fjor gikk morselskapet i netthandelsselskapet Ellos Group konkurs, etter å ha misligholdt et lån på 1,5 milliarder svenske kroner. Noen uker senere tok en gruppe obligasjonseiere, med investor Morten Astrup i spissen, over konkursboet. Via Storm Bond Fund eier Astrup 10 prosent av nye Ellos Group. I tillegg eier han 7,5 prosent via sitt private investeringsselskap SurfSide Holding. – Jeg er den største private eieren i Ellos Group, og jeg er stor nok til at jeg kan være med og rydde opp, uttalte styreleder Astrup til Finansavisen tidligere i sommer.

Driftsinntektene i første halvår økte med 3 prosent til 1,6 milliarder svenske kroner, med en driftsmargin på 2,8 prosent. Justert EBITA var 73,9 millioner svenske kroner, opp fra 70 millioner i første halvår 2024.

Resultatet for første halvår endte på minus 15 millioner svenske kroner, som imidlertid var en klar forbedring på 134 millioner, fra minus 149 millioner i samme periode i 2024. Justert for oppkjøpsrelaterte avskrivninger endte periodens resultat på 34 millioner svenske kroner.

«Med en langsiktig finansiering og eiere som tror sterkt på vår fremtidspotensial, er vi fast bestemte på å opprettholde det positive momentumet vi har sett hittil i år», meddeler konsernsjefen i havlårsrapporten.