Salget av forbrukerelektronikk og husholdningsapparater falt med 10 prosent i volum og 4 prosent i verdi i første halvår, viser ferske tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.

LEGGER GODVILJEN TIL: Adm. direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen Jan Røsholm Foto: Stian Sønsteng

– Totaltallene våre viser at folk hittil i år har kjøpt færre, men dyrere produkter, sier Jan Røsholm, adm. direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Ifølge Røsholm er situasjonen fra samme periode i fjor nå snudd på hodet, da var det en nedgang på 3 prosent i volum og 8 prosent i verdi.

– Hvis man legger godviljen til, kan man tenke at vi i forhold til situasjonen på samme tid i fjor, nå ser en bedring, sier han.

Les også Briter kjøper hyllevarmer fra statlig fond Etter 11 års eierskap selger Investinor produksjonsselskapet Ovun. Selskapet var et tapssluk, men nå er stumpene reddet.

Lavere rente løftet salget

Ifølge Røsholm har den svake kronekursen, sammen med rentenedgang som har bidratt til å løfte boligsalget, påvirket bransjen positivt.

– Spesielt innen store hvitevarer ser vi en god økning, sier Røsholm.

De store hvitevarene hadde en volumvekst på 1,6 prosent og en verdiøkning på 3,4 prosent i første halvår. Vask- og tørk-kategorien var den klare vinneren, med nesten 8 prosent volumvekst og 4 prosent i verdi.



Størst vekst var det for kombimaskiner med vask og tørk, som økte 25 prosent, og for tørketromler med varmepumpe, som steg 26 prosent.

Samtidig faller salget av kjøl- og fryseprodukter med 4,5 prosent i volum.

– Vi ser også en god økning i antall reparasjoner. Dette forklarer vi med et ønske om å forlenge levetiden på produktene, i tråd med det grønne skiftet, men også det faktum at en reparasjon er billigere enn et nytt produkt, sier Røsholm.

Les også Trump varsler 100 prosent toll på databrikker USAs president Donald Trump sier han planlegger å innføre 100 prosent toll på databrikker, noe som kan bety økte priser på elektronikk og en rekke andre varer.

Tredobling for aircondition

Innen småelektriske produkter er bildet mer blandet. Totalt sett går kategorien noe tilbake, men flere enkeltprodukter peker seg ut med sterk vekst.

Kaffemaskiner fortsetter å være en vinner, med en verdiøkning på hele 19 prosent i første halvår. Særlig de helautomatiske espressomaskinene vokser kraftig, med nær 30 prosent høyere omsetning enn i fjor. Også den klassiske kaffetrakteren har fått et løft, med 9 prosent oppgang i verdi.

Sommerens varme ga dessuten merkbar effekt i butikkene. Aircondition, vifter samt mer nisjepregede produkter som slush- og iskremmaskiner, opplevde en kraftig salgsøkning i juli. Ifølge Elektronikkbransjen ble det solgt tre ganger så mange aircondition-enheter denne måneden sammenlignet med juli i fjor.

– Juli var en varm måned i store deler av landet, og vi ser at været har direkte utslag på hva folk kjøper, sier Røsholm.



Les også Stadig flere mister jobben i tysk bilindustri Tysk industri sliter tungt, og i den viktige bilindustrien har nærmere 52.000 ansatte mistet jobben i løpet av det siste året, viser ny rapport.

– Velger toppmodellene

På TV-fronten holder volumet seg stabilt, men utviklingen er tydelig: nordmenn vil ha stadig større skjermer. Hele 85 prosent av TV-ene som selges i dag er over 50 tommer.

Mobilmarkedet viser derimot en annen trend. Antallet solgte enheter falt med 19 prosent i første halvår, men samtidig steg verdien med 12 prosent.



– Nordmenn velger toppmodellene fra leverandørene, men kronekursen spiller nok også litt inn på omsetningsveksten, sier Røsholm.