Blomster og biler sikret rekorden

Første halvår ble preget av rekorder, viser den ferske resultatrapporten til leketøyskjempen Lego. Selskapet økte omsetningen med 12 prosent fra samme periode i fjor, fra 31 til 34,6 milliarder danske kroner.

Driftsresultatet økte med 10 prosent til 9 milliarder danske kroner, og nettoresultatet til 6,5 milliarder, også opp 10 prosent.

Kontantstrømmen fra driftsaktiviteter ble litt lavere enn i fjor, med 5,9 milliarder mot 7,5 milliarder. Ifølge rapporten skyldes det først og fremst tidspunktet for kontantutbetalinger og økte skattebetalinger.

Blomster og biler

I løpet av halvåret ble det lansert 314 nye byggesett, som er ny rekord. Ifølge halvårsrapporten gjorde Lego Botanicals-settene, som tar for seg diverse blomsterbuketter og planter, det bra under Valentinsdagen og Morsdagen, og selskapet skal ha hatt svært vellykkede produktlanseringer og merkevareaktiviteter under Grand Prix-løp som en del av det nye partnerskapet med Formel 1.

Adm. direktør Niels Christiansen har kommentert til CNBC at selskapet er fornøyd med alle rekordene.

«Det er det beste første halvåret noensinne. Det er rekord på omsetning, rekord på driftsresultat, rekord på nettoresultat … Så vi er veldig fornøyde», sier han.

Åpnet butikker i Kina

Lego har jevnt og trutt utvidet produktsortimentet sitt, blant annet innen hjemmedekor med veggkunst-sett. Selskapet har også lagt til nye lisenspartnere og lansert sett knyttet til barneprogrammet Bluey og anime-serien One Piece.

Neste store satsing er et flerårig samarbeid med Pokémon, som kommer i butikkene i 2026.

Lego åpnet 24 nye butikker globalt i løpet av første halvår. Flere av butikkene ble åpnet i land med innbyggere som ikke vokste opp med Lego, som Kina og India.