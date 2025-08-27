Jakkerally i New York: Kan bli kjøpt for 14 milliarder

De New York-noterte aksjene i Canada Goose har steget med rundt 7 prosent i førhandelen onsdag etter at yttertøysprodusentens storaksjonær Bain Capital har mottatt bud på selskapet, melder CNBC.

Kilder med kjennskap til saken opplyser til CNBC at Bain Capital ser på muligheten for å selge seg ut av Canada Goose, og at Goldman Sachs er engasjert som rådgiver.

Med et salg vil det primært Toronto-noterte klesselskapet bli tatt privat, ifølge CNBC-kildene.

13,7 milliarder kroner

Angivelig skal Boyu Capital og Advent International ha kommet med muntlige bud på Canada Goose, kjent for sine varme vinterjakker.

De muntlige budene skal verdsette Canada Goose til åtte ganger selskapets ebitda-resultat, som tilsvarer en verdi rundt 1,35 milliarder dollar. Det utgjør cirka 13,7 milliarder kroner.

CNBC-kildene opplyser imidlertid også at Bain Capital vil vente med en beslutning til flere bud er på bordet.

Så snart en kjøper er valgt, ventes det at en avtale undertegnes i løpet av mindre enn to måneder.

Lenge siden toppen

Kursoppgangen i førhandelen verdsetter Canada Goose til 1,29 milliarder dollar, ifølge avisen.

Før CNBC meldte om det mulige salget ble yttertøysprodusenten priset til 1,1 milliarder dollar. På det høyeste har selskapet imidlertid vært priset til hele 7,7 milliarder dollar – tilbake i 2018.

Så langt i år er den New York-noterte Canada Goose-aksjen opp mer enn 21 prosent.