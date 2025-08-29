Over 2.000 kunder deltok i undersøkelsen, hvor de gjettet priser på matvarer i lavprisbutikker og supermarkeder og knyttet det opp til egne kjøp de siste 18 månedene, skriver Aftenposten.

Resultatene viser at kunder som er best informert om pris sparer mest. For en familie på fire kan besparelsen utgjøre 3.600 kroner årlig, basert på SIFOs referansebudsjett.

– Dette er den første studien som påviser at kunder med høyere priskunnskap betaler mindre for matvarene enn ikke-informerte kunder, sier professor Frode Steen ved NHH.

Studien viser i tillegg at kvinner har bedre priskunnskap enn menn, og at høyt utdannede har dårligere kunnskap om priser.

Studien er en del av forskningsprosjektet FOOD, som er finansiert av Norgesgruppen.