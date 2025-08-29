Dagligvarebutikkene: Økte omsetningsvolumet i juli

Omsetningsvolumet i detaljhandelen økte med 0,6 prosent fra juni til juli, viser tall fra SSB. Den største driveren til veksten var dagligvarebutikkene.

DAGLIGVAREBUTIKKENE: Bidro til vekst i omsetningsvolumet i detaljhandelen i juli. Foto: NTB
NTB
Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette kommer etter en marginal oppgang på 0,1 prosent fra mai til juni. For tremånedersperioden mai-juli var det en oppgang på 1,1 prosent sammenlignet med de tre foregående månedene, ifølge SSB.

– Det største bidraget til den samlede veksten denne måneden kom fra dagligvarebutikkene, som økte salget til tross for at prisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer, ifølge KPI, hadde en betydelig økning i juli, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas.

