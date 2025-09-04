American Eagle overrasket markedet med sterke kvartalstall og sender aksjen opp hele 23 prosent i etterhandelen på Wall Street, melder E24.

– Høstsesongen har fått en positiv start. Drevet av sterkere produkttilbud og suksessen til nylige markedsføringskampanjer med Sydney Sweeney og Travis Kelce, har vi sett en økning i kundebevissthet, engasjement og sammenlignbare salg, sier toppsjef Jay Schottenstein i kvartalsrapporten.

Selskapet la frem inntekter på 1,28 milliarder dollar for kvartalet mai–juli, godt over forventningene på 1,23 milliarder. Resultatet endte på 0,45 dollar per aksje, også over estimatene, skriver E24.

Omstridt reklame

Reklamekampanjen med Hollywood-stjernen Sydney Sweeney ble lansert 23. juli og fikk massiv oppmerksomhet. Slagordet «Sydney Sweeney has great jeans» utløste kritikk fra flere som mente «jeans» spilte på «genes» og dermed hvit overlegenhet. American Eagle har avvist kritikken og fastholder at kampanjen handler om olabukser.

En som derimot roste reklamen, var Donald Trump. Han hevder Sweeney er en registrert republikaner, og hyllet reklamen.

«Sydney Sweeney, registrert republikaner, har den «HEITESTE» reklamen der ute. Den er for American Eagle, og olabuksene «FLYER UT AV HYLLENE». Kjør på, Sydney!» skrev den amerikanske presidenten på sin egen sosiale medieplattform.



Dagen etter lanserte selskapet en kampanje med NFL-stjernen Travis Kelce, som nylig ble forlovet med superstjernen Taylor Swift – som Trump i samme melding som den nevnt overfor skriver at han «ikke tåler henne (HATER!)» og at hun «IKKE LENGER HOT».