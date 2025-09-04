Reuters: Giorgio Armani er død

Mote-milliardæren Giorgio Armani har gått bort, skriver Reuters. 

Publisert 4. sep.
DØD: Designer Giorgio Armani er død, melder Reuters. Foto: NTB
Den italienske motedesigeren Giorgio Armani er død, melder Reuters. Han ble 91 år gammel.

Armani er mest kjent for motemerket med samme navn som seg selv, som han stiftet i 1974. 

«Med uendelig sorg kunngjør Armani Group bortgangen til sin skaper, grunnlegger og utrettelige drivkraft: Giorgio Armani,» heter det i en uttalelse fra motehuset.

Armani var synonymt med moderne italiensk stil og eleganse, og ledet et selskap som omsatte for rundt 2,3 milliarder euro årlig - drøyt 27 milliarder norske kroner.

Sto over motevisning

Ifølge Reuters har Armani vært syk en tid, og ble tvunget til å trekke seg fra sitt selskaps visninger under Milan Men's Fashion Week i juni, som var første gang i hans karriere at han hadde gått glipp av en catwalk-visning.

Designeren var kjent for å ha kontroll over hver minste detalj i kolleksjonene sine og hvert aspekt av virksomheten, fra reklamekampanjer til å rette på modellenes hår idet de gikk ut på catwalken.

Et sørgerom vil bli satt opp lørdag og søndag i Milano, opplyste selskapet, etterfulgt av en privat begravelse på et ikke nærmere angitt tidspunkt.

