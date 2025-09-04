Reuters: Giorgio Armani er død

Den italienske motedesigeren Giorgio Armani er død, melder Reuters. Han ble 91 år gammel.

Armani er mest kjent for motemerket med samme navn som seg selv, som han stiftet i 1974.

«Med uendelig sorg kunngjør Armani Group bortgangen til sin skaper, grunnlegger og utrettelige drivkraft: Giorgio Armani,» heter det i en uttalelse fra motehuset.

Armani var synonymt med moderne italiensk stil og eleganse, og ledet et selskap som omsatte for rundt 2,3 milliarder euro årlig - drøyt 27 milliarder norske kroner.

Sto over motevisning

Ifølge Reuters har Armani vært syk en tid, og ble tvunget til å trekke seg fra sitt selskaps visninger under Milan Men's Fashion Week i juni, som var første gang i hans karriere at han hadde gått glipp av en catwalk-visning.

Designeren var kjent for å ha kontroll over hver minste detalj i kolleksjonene sine og hvert aspekt av virksomheten, fra reklamekampanjer til å rette på modellenes hår idet de gikk ut på catwalken.

Et sørgerom vil bli satt opp lørdag og søndag i Milano, opplyste selskapet, etterfulgt av en privat begravelse på et ikke nærmere angitt tidspunkt.