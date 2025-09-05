Den italienske motekongen Giorgio Armani gikk bort 4. september, i en alder av 91 år. Han var inntil sin død fortsatt kreativ direktør, administrerende direktør og eneeier av selskapet han startet med beskjedne 10.000 dollar i 1975.

I dag er varemerket Armani et globalt imperium med en omsetning på over 2,3 milliarder euro i 2024. Det skriver Financial Times, som publiserte et stort intervju med Armani kort tid før hans bortgang.

Fra haute couture-kjoler på Oscar-rød løper til ikoniske dresser, jeans, skjønnhetsprodukter, hoteller, restauranter og til og med blomsterarrangementer – alt bar og bærer fortsatt Armanis personlige preg. Selv sykdom stoppet ham ikke.

Aktiv til det siste

Ifølge Reuters har Armani vært syk en tid, hvilket gjorde at han i sommer måtte stå over tre av sine egne moteshow. Likevel overvåket han hver detalj via videolink. Ansatte fikk telefoner med klare beskjeder dersom noe ikke gikk som planlagt. Armani selv kalte det både sin største styrke og største svakhet: en kompromissløs vilje til å styre alt.

I intervjuet med Financial Times minnet Armani om at hardt arbeid var nøkkelen til suksess, og at evnen til å tro på egne ideer var det som hadde gjort ham til en legende i moteverdenen.