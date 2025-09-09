Dellia Group vil på børs: Stordalen tar stort jafs av aksjene

Dellia Group, produsent av tørket frukt, sikter mot en børsnotering i løpet av høsten.

I forbindelse med børsnoteringen planlegger selskapet å hente om lag 100 millioner kroner i ny egenkapital, der Petter Stordalen er en av to hjørnesteinsinvestorer, ifølge en børsmelding tirsdag.

I 2024 omsatte selskapet for 266 millioner kroner, en vekst på 151 prosent fra året før. For første halvår 2025 rapporterte Dellia en omsetning på 280 millioner kroner, med en justert driftsmargin på 15 prosent.

Skal finansiere videre vekst

Målet med børsnoteringen er å finansiere videre ekspansjon. Selskapet ønsker å bruke den friske kapitalen til å styrke arbeidskapitalen, bygge ut produksjonskapasitet og øke satsingen på produktutvikling og innovasjon. Dellia har også allerede etablert seg i åtte europeiske markeder utenfor Norden, og ser for seg ytterligere vekst på kontinentet.

– Fullføringen av denne finansieringen markerer en viktig milepæl for Dellia, siden våre første produkter kom i butikkhyllene i 2019. Vi har sterke vekstrater, en robust forsyningskjede og gode relasjoner med våre detaljhandelspartnere. Nå tar vi neste steg med ambisjon om å utvide vår posisjon i Norden og bygge videre i Europa, kommenterer administrerende direktør og medgründer Jan Storli Eriksen.

Verdi 549 mill.

DNB Asset Management og Strawberry Capital har forpliktet seg til å kjøpe og vil bli tildelt aksjer for 20 millioner kroner hver i tilbudet, til en pris på 135 kroner pr. aksje.

Det tilsvarer en egenkapitalverdi av selskapet før børsnoteringen på 549 millioner kroner.



I dag er Dellia Group AS eid 51 prosent av gründere og ledelsen, mens de resterende 49 prosentene eies av rundt 40 eksterne investorer. I tillegg til kapitalinnhentingen på 100 millioner kroner, kan det også bli et tilbud om salg av eksisterende aksjer. Imidlertid vil ingen selskapets grunnleggere og medlemmer av ledelsen selge noen aksjer, opplyses det.

Børsnoteringen og aksjetilbudet forventes å finne sted sent i tredje kvartal eller tidlig i fjerde kvartal.