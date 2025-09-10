Importen fra Kina til Tyskland har skutt fart i år, drevet av amerikanske tollsatser som har snudd globale handelsstrømmer, melder Reuters.

Importen fra Kina steg med 10,5 prosent til 97,6 milliarder euro fra januar til juli i år, mer enn dobbelt så høy som den samlede importveksten på 4,9 prosent til 796,6 milliarder euro, ifølge tall fra det tyske statistikkontoret.

Ifølge Institutet for arbeidsmarkedsforskning (IAB) økte importen av kobber fra Kina med hele 91 prosent fra oktober til juni, klær med 24 prosent og leker og sportsutstyr med 12 prosent.

– Vi er ikke oversvømt av kinesiske varer ennå, men i enkelte varegrupper er effektene tydelige, sier Enzo Weber, leder for IABs forskningsenhet.

Ifølge Reuters stupte verdien av kinesiske e-handelsforsendelser til USA med 43 prosent i mai. Mange kinesiske produsenter prøver derfor å kvitte seg med varer i Europa – til glede for tyske forbrukere.

– Når varer ikke selges i USA, øker tilbudet her. Det gir lavere priser for forbrukerne, sier Weber til nyhetsbyrået.

Tyske selskaper tåler også konkurransen, mener forskningssjefen.

– Disse varene produseres også i Tyskland, men økonomien er ikke avhengig av dem, sier Weber.

Likevel advarer IAB om at dreiningen mot Kina kan skjerpe priskonkurransen og presse marginene i sektorer der kineserne har kostnadsfortrinn.

– Vi ser ingen full flom ennå, men det kan komme, sier Weber.