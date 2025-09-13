Da Giorgio Armani gikk bort 91 år gammel forrige uke, tok det kort tid før spekulasjonene startet rundt hva som skjer med det italienske moteimperiet han har brukt 50 år på å bygge opp, som er verdt et sted mellom 5 og 12 milliarder euro.

Armani etterlot ingen barn til å ta over konsernet som bærer hans navn. Han eide 99,9 prosent av aksjene, mens stiftelsen hans Fondazione Giorgio Armani besatt den siste 0,1 prosenten. Hans testament ble ifølge Reuters kjent fredag, og legger en bindende plan for hvordan imperiet skal drives videre.

Nå som Armani er gått bort, vil stiftelsen overta 30 prosent av selskapets stemmeberettigede aksjer, mens Armanis nære businesspartner Pantaleo Dell'Orco gjennom mange år mottar 40 prosent. Niesen Silvana Armani og nevøen Andrea Cameana mottar 15 prosent hver, mens andre familiemedlemmer får ikke-stemmeberettigede aksjer.

I testamentet opplyses det at arvingene bør selge en samlet andel på 15 prosent innen 18 måneder etter Armani's bortgang. De bør senere selge en ekstra 30 til 54,9 prosent av aksjene til den samme kjøperen mellom 3 til 5 år etter dødsfallet. De gjenstående aksjene vil tilhøre stiftelsen, som aldri vil kontrollere mindre enn 30,1 prosent av konsernet.

Som et alternativ til salget, opplyser testamentet at en børsnotering kan vurderes, enten i Italia eller et tilsvarende market.

Kan selges til giganter

Testamentet oppgir at ved et eventuelt salg, vil prioritet gis til luksuskonglomeratet LVMH, skjønnhetsgiganten L'Oreal, eller brillekonsernet EssilorLuxottica. Eventuelt kan et annet konsern av lik status vurderes, etter godkjenning av Dell'Orco og stiftelsen.

Alle tre konglomeratene har uttalt at de er åpne for å inngå en avtale. Flere analytikere peker på LVMH som aktøren med de sterkeste kortene, gikk deres strategiske posisjon og enorme markedsverdi.

LVMH-overhode Bernard Arnault kaller det «en ære» å være nevnt som en potensiell arvtaker av moteimperiet, og sier de vil forplikte seg til å drive konsernet videre etter Armanis verdier.