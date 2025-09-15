Resultatkrakk for Stordalen-favoritt
Omsetningen til interiørarkitektfirmaet Anemone Studio ble mer enn halvert i fjor, og resultatet gikk i minus. – Jeg velger prosjekter ut fra hvor utfordrende de er, ikke hvor mye vi vokser, svarer daglig leder Anemone Wille Våge.
Prestisjeprosjekter: Anemone Studio står bak en rekke prestisjeprosjekter i Norge. Et av de siste er Nye Hjorten Teater i Trondheim som åpnet 15. januar i år, og som er finansiert av Reitan-familien. Foto: James Eric Hensley/Studio Dreyer-Hensley