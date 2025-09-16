President Donald Trumps aggressive tollsatser har gått hardt utover kinesisk eksport til USA. Ved utgangen av august var den ned 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Samlet går Kinas handelsoverskudd likevel i motsatt retning, skriver New York Times.

I 2024 var overskuddet en hårsbredd unna å nå 1.000 milliarder dollar – et nivå ifølge avisen sjelden sett siden tiden rundt verdenskrigene. I 2025 er overskuddet i rute til å stige ytterligere.

Etter årets første åtte måneder var det oppe i 785,8 milliarder dollar, opp fra 612,6 milliarder dollar på samme tidspunkt i fjor.

Øker eksporten til alle andre

Forklaringen er at overskuddet mot land i både Sørøst-Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa stiger raskt. Eksempelvis er kinesiske elbiler på full fart inn i markeder i Europa og Sørøst-Asia, mens sterkt rabatterte solcellepaneler er populære i Afrika.

New York Times påpeker at noe av Kinas eksport til andre land ender opp i USA, men denne handelen er noe Trump og hans administrasjon har lovet å slå ned på.

Kina og USA har gjort liten fremgang i sine handelsforhandlinger, og finansminister Scott Bessent uttalte etter mandagens samtaler i Madrid at partene vil møtes igjen om en måneds tid. USA er for Kina fortsatt det største forbrukermarkedet, og står i fare for å miste amerikanske kunder som følge av handelskrigen.

Sliter med sjeldne jordarter

Men de siste månedene har Kina synliggjort hva USA risikerer med sitt tøffe spill. I april, kort tid etter at Trump innførte høye tollsatser mot Kina, svarte landet med å suspendere eksporten av sjeldne jordarter og magneter – viktige innsatsfaktorer i alt fra elbiler og droner til produksjonsroboter og missiler – til USA.

Kina produserer omtrent 80 prosent av verdens sjeldne jordarter, og raffinerer nærmere 100 prosent av de kritiske mineralene som gjør magneter mer varmebestandige.

I juni gikk Kina med på å gjenoppta leveranser av sjeldne jordarter som en del av handelsforhandlingene, men ifølge avisen sliter noen amerikanske selskaper fortsatt med å skaffe tilstrekkelige forsyninger. Det samme gjør europeiske produsenter, ettersom Beijing har presset på for at EU skal oppheve toll på kinesiske elbiler.

Budskapet fra Beijing, understreker New York Times, er uansett at Kina ennå har betydelig forhandlingsmakt. Og president Xi Jinping er ikke redd for å bruke den.