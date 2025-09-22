Ebay kjøper Tise

Det kommer frem i en pressemelding mandag.

«Dette oppkjøpet er et naturlig neste steg i vår investering i Tise, som vil gjøre det mulig for oss å akselerere Tises strategi og åpne for nye muligheter for innovasjon,» kommenterer Oliver Klinck, VP, GM Global Markets Success & C2C i Ebay i meldingen.

«Med Tises trendriktige varer, lojale fellesskap og sosialt-første tilnærming vil vi styrke eBays C2C-tilbud og knytte tettere bånd til den neste generasjonen av entusiaster», heter det videre.

Priset til 857 millioner i 2022

Oppkjøpet følger eBay Ventures investering i Tise i 2022, og forventes ifølge meldingen å tilføre eBay komplementære C2C-funksjoner, samtidig som at Tise får tilgang til eBays kundeservice.

Sommeren 2022 offentliggjorde Tise en emisjon på 200 millioner kroner, hvor Bring Ventures, eBay Ventures og Nysnø Klimainvesteringer kom inn som nye investorer i en emisjon som priset selskapet til 857 millioner kroner etter penger. Dette var knapt et år etter at det norske selskapet hentet 90 millioner kroner.

Da Verdane kjøpte seg inn i Tise i 2024 ble imidlertid selskapet verdsatt til 610 millioner, som tilsvarer en verdinedgang på 29 prosent, ifølge Shifter.



Den endelige avtalen er betinget av vanlige vilkår og forventes å finne sted innen utgangen av fjerde kvartal 2025, opplyses det. Ytterligere detaljer om transaksjonen vil ikke bli offentliggjort.

Åpner døren

Tises plattform vil ifølge Ebay åpne døren til et «levende fellesskap av Generasjon Z- og Millennial-entusiaster» som fortsetter å drive etterspørselen på tvers av kategorier.

«I tillegg vil Tises funksjoner for sosialt engasjement – inkludert muligheten til å følge selgere, samt motta personlige produktanbefalinger ved å "like" og kommentere annonser – sammen med et trendriktig vareutvalg, berike eBays C2C-opplevelse.»

«I Tise har vi alltid trodd at å gjøre gjenbruk gøy, enkelt og inspirerende er nøkkelen til en mer bærekraftig verden,» kommenterer Eirik Frøyland Rime, adm. direktør og medgründer av Tise i pressemeldingen.

«eBay deler vår visjon, og med deres støtte vil vi forbedre vår fellesskapsdrevne modell og gjøre det mulig for enda flere å delta i den sosiale markedsplassen.»