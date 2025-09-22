Porsche-sjef under press

Porsche har på seks måneder levert sitt tredje resultatvarsel. Forrige uke varslet Porsche at årsresultatet blir 1,8 milliarder euro svakere enn ventet, mens Volkswagen må regne med et resultatfall på hele 5,1 milliarder euro.

Aksjemarkedet reagerte kraftig mandag, og Porsche-aksjen falt så mye som 9 prosent før den endte ned 8 prosent. Volkswagen-aksjen svekket seg samtidig 7 prosent.

Økt press på toppleder

Ifølge Financial Times legger dette økt press på toppsjef Oliver Blume til å gi fra seg den omstridte dobbeltrollen som toppsjef for både Porsche og Volkswagen.

– Porsche er fortsatt en svært kompleks case de neste årene, så jo før de får en fulltids CEO, jo bedre, sier UBS-analytiker Patrick Hummel til Financial Times.

Blume har siden 2022 ledet både Volkswagen og Porsche, men stadig flere mener dobbeltrollen er uholdbar.

– Det er klart at CEO for VW eller CEO for Porsche ikke kan være en deltidsjobb, sier Frank Schwope, som er foreleser i bilindustriell ledelse ved Hochschule FHM Hannover, til avisen.

Også Volkswagen-tillitsvalgte har uttrykt misnøye. Allerede tidligere i september uttalte Daniela Cavallo, leder for konsernets arbeidsråd at «Denne situasjonen må ta slutt», ifølge et innlegg på Volkswagens intranett.

– Fokuset på elbiler var skadelig

Bakgrunnen for problemene er Porsches tunge satsing på elbiler, kombinert med manglende bensin- og hybridarvtakere til bestselgere som Macan og Cayman. Overgangen til elektriske biler har vist seg langt dyrere og mer tidkrevende enn forventet i både Europa og USA, og Porsche er blant de som har blitt hardest rammet.

– Fokuset på elbiler, som fremmedgjorde eksisterende kunder av forbrenningsmotorer, var skadelig, fortsetter Schwope.

Fredag varslet Porsche at planene om en ny elbilserie over Cayenne skrinlegges. I stedet skal selskapet i første omgang tilby bensin- og plug-in-hybridversjoner.

Blume selv innrømmer at veien fremover blir krevende.

– Det blir en tøff og lang vei, og det vil kreve fullt fokus og sterk innsats, sa han på investorpresentasjonen.