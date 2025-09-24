Krisen er over: Nå faller prisene igjen

Den globale kakaokrisen som har drevet opp prisen på sjokolade, viser tegn til bedring, og prisene ventes å synke.


Publisert 24. sep. | Oppdatert 24. sep.
HAR SNUDD: Bedre avlinger gjør at kakaoprisen faller. Foto: NTB
NTB
Bedre avlinger i Sør-Amerika og redusert etterspørsel gjør at verden er på vei mot et kakaooverskudd, skriver Bloomberg.

Produksjonen forventes å overstige forbruket med omtrent 186.000 tonn i sesongen 2025–2026, noe som vil bidra til å fylle opp de globale lagrene som er tømt etter dårlige avlinger flere av de siste årene i Vest-Afrika.

Prisene ventes å synke på kort og mellomlang sikt, sier Oran van Dort, analytiker i Rabobank. Medvirkende årsaker til fallende priser er dels at forbrukerne kjøper mindre sjokolade, dels at sjokoladeprodusenter endrer oppskriftene sine, og dessuten at det er utsikter til bedre avlinger.

