Knuser forventningene: Aksjen til himmels

Svenske Hennes & Mauritz leverer mye bedre enn ventet tall for tremånedersperioden juni–august 2025.

Driftsinntektene var på 57,02 milliarder svenske kroner, omtrent som ventet. Det var rundt 2 milliarder lavere enn i samme periode i fjor.

Den sammenlignbare salgsveksten var opp 2 prosent, 0,5 prosentpoeng over konsensus på 1,5 prosent.

Bruttomarginen endte på 52,9 prosent, 1,3 prosentpoeng høyere enn konsensus, drevet av lavere varekostnader og forbedringer i verdikjeden.

Driftsresultatet (EBIT) var på 4,91 milliarder svenske kroner, hele 33 prosent over konsensus. Resultatet etter skatt ble 3,21 milliarder kroner, opp fra 2,31 milliarder i fjor.

Les også Danske Bank: Ser 31 oppkjøpskandidater De fleste av aksjene handles til historisk lave nivåer. Nå tar Danske Bank inn en ny norsk oppkjøpskandidat på listen.

Stiger tosifret prosent

ABG Sundal Collier mener resultatene vil løfte konsensusestimatene for 2025 med over 10 prosent, hvorav 8 prosent skyldes resultatoverraskelsen i tredje kvartal. Marginforbedringene, lavere opex og stabile september-tall ventes å gi en viss oppjustering av estimatene for fjerde kvartal.

Goldman Sachs understreker at forventningene til tredje kvartal allerede var blitt oppjustert på forhånd, basert på signaler fra lignende selskaper og markedsdata.

Goldman merker seg at september-kommunikasjonen indikerer flate tall, noe bedre enn buyside-forventningene (minus 1 prosent) og i øvre del av sell side-forventningene (minus 4 til 0 prosent).

Aksjen er kort tid etter åpning opp rundt 11 prosent til 173,00 kroner.