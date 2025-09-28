Det luksuriøse London-varehuset Harrods advarer kundene om at personlige data er blitt stjålet i et cyberangrep, melder Bloomberg.

Persondetaljer som navn og kontaktinformasjon for noen av varehusets kunder skal ha blitt stjålet fra systemene hos en «tredjepartsleverandør», opplyser en talsperson for Harrods.

Vedkommende understreker at ingen av Harrods' egne systemer skal ha blitt kompromittert. Informasjonen som skal ha havnet på avveie, skal dessuten ikke inkludere passord til brukerkontoer eller betalingsdetaljer.

Harrods, som eies av Qatars statlige investeringsfond, ble selv utsatt for et cyberangrep i mai, men dette skal ikke ha noen kobling til det nye angrepet, ifølge talspersonen.

– Isolert hendelse

Kundene som er berørt av det seneste tyveriet skal ha blitt informert og forsikret om at de aktuelle dataene er «begrenset til grunnleggende personlige identifikatorer», melder Sky News.

«Tredjeparten har bekreftet at dette er en isolert hendelse som er blitt stanset, og vi jobber tett med dem for å forsikre at alle nødvendige tiltak blir iverksatt. Vi har varslet alle relevante myndigheter,» heter det fra Harrods.

Ifølge Sky ble to menn på 19 år, en 17 år gammel gutt og en 20 år gammel kvinne arrestert i juli for mistanke om å være involvert i cyberangrepet mot Harrods i mai samt lignende angrep mot Marks & Spencer og Co-op.