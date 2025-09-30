De nye tollsatsene trer i kraft 14. oktober, ifølge dokumentet Trump signerte.

Ved årsskiftet øker satsene på møbler til 30 prosent for stoppede tremøbler og 50 prosent for kjøkken- og baderomsinnredninger fra land som ikke kommer fram til en avtale med USA, heter det i kunngjøring.

Mandagens kunngjøring kommer etter at presidenten før helgen varslet toll på innredning til kjøkken og bad. Den svenske møbelgiganten Ikea sa da at tollen kan føre til økte priser, men at de håper den vil slå lite ut.