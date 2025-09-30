Ny Trump-ordre om toll

USAs president Donald Trump signerte mandag en kunngjøring om innføring av 10 prosent toll på tømmer og 25 prosent på tremøbler.

Donald Trump
Publisert 30. sep.
UASs PRESIDENT: Donald Trump. Foto: NTB
UASs PRESIDENT: Donald Trump. Foto: NTB
NTB
De nye tollsatsene trer i kraft 14. oktober, ifølge dokumentet Trump signerte.

Ved årsskiftet øker satsene på møbler til 30 prosent for stoppede tremøbler og 50 prosent for kjøkken- og baderomsinnredninger fra land som ikke kommer fram til en avtale med USA, heter det i kunngjøring.

Mandagens kunngjøring kommer etter at presidenten før helgen varslet toll på innredning til kjøkken og bad. Den svenske møbelgiganten Ikea sa da at tollen kan føre til økte priser, men at de håper den vil slå lite ut.

