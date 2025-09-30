Spotify-sjefen går av

Spotify melder tirsdag ettermiddag at grunnlegger Daniel Ek går av som toppsjef for musikkstrømmekjempen. Ek skal imidlertid ikke forlate selskapet, men går over til å bli styreleder i selskapet.

Ek forlater sjefsstolen 1. januar, og blir erstattet av to nye sjefer som skal dele på lederansvaret, Gustav Söderström og Alex Norström.

Ek skal fremover fokusere på kapitalallokering og langsiktig strategi, mens Söderström og Norström skal lede den daglige driften, opplyses det.